Morto William Friedkin | regista de “L’esorcista” e premio Oscar per “Il braccio violento della legge” | aveva 87 anni

a Los Angeles all'età di 87 anniFriedkin, grande regista americano premio Oscar per la regia di The French Connection , celebre anche per il capolavoro del genere horror L'Esorcista ...Si è spento a Los Angelesa Los AngelesFriedkin , regista di culto premiato con l'Oscar per Il braccio violento della legge del 1971 e candidato per la regia del film L'esorcista del 1973. Aveva 87 anni. Nel ...

Morto William Friedkin, il regista de L'esorcista aveva 87 anni: vinse l'oscar con The French Connection ilmessaggero.it

William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules ...William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of ...