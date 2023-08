Morto suicida Luca Ruffino | presidente di Visibilia Editore

Leggi su agi

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - È stato trovatoa Milano sabato notteGiuseppe Realedi, l'ex società di Daniela Santanché. Aveva 60 anni. L'imprenditore si è sparato con una pistola regolarmente detenuta nella camera da letto di un appartamento di sua proprietà in via Spadolini a Milano. Vicino al corpo è stato trovato un biglietto con i saluti ai familiari. A trovarlo senza vita è stato intorno alle 23.45 di sabato uno dei due figli allarmato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il padre.non era mai stato indagato né sentito dai pm in qualità di testimone in merito all'inchiesta sulla società. Lo apprende l'Agi da ambienti giudiziari. La procura di Milano, inoltre, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di ...