Morto suicida Luca Ruffino | presidente di Visibilia Editore

(Di lunedì 7 agosto 2023) È stato trovatoa MilanoGiuseppe Realedi, la società fondata dalla ministra del turismo Daniela Santanchè.aveva 60 anni. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato verso le 23.45 di sabato 5 agosto dal figlio in un appartamento a Milano, in via Spadolini. Si sarebbe sparato con una pistola regolarmente detenuta, lasciando anche un biglietto con le sue ultime volontà. La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio e molto probabilmente sarà disposta l'autopsia.

"La Società si stringe nel dolore alla famiglia del Dott. Ruffino . Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà appena possibile per deliberare, ai sensi di Statuto e di legge, in merito ...A confermare la morte del suo presidente Luca Ruffino è la Visibilia editore in un comunicato in cui si legge: 'Visibilia editore Spa annuncia, con cordoglio, la prematura scomparsa del Dott. Luca ...La procura di Milano indaga per istigazione al suicidio per la morte di Luca Ruffino, che si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica. Il manager, 60 anni, soffriva di gravi problemi di ...

Milano, morto suicida Luca Ruffino, era presidente di Visibilia Editore Open

Era subentrato nella società rilevando le quote di Daniela Santanchè dopo la nomina a ministro, non era coinvolto nell'indagine sull'azienda ...