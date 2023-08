Morto Luca Ruffino | la procura indaga per istigazione al suicidio

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ladi Milanoper il reato dialin merito alla morte di, presidente di Visibilia Editore, che si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica con un colpo di pistola mentre era nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Un atto necessario, si apprende da fonti giudiziarie, anche solo per procedere con gli accertamenti, tra cui l'autopsia sul corpo del manager che sarà disposta nelle prossime ore.

La procura di Milano indaga per il reato di istigazione al suicidio in merito alla morte diRuffino , presidente di Visibilia Editore, che si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica con un colpo di pistola mentre era nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Un atto ...Si è ucciso, sparandosi un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica,Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore, società fondata dalla ministra Daniela ...lo ha trovato...suicida il presidente di Visibilia .Reale Ruffino è stato trovato senza vita nella sua casa di Milano . Il presidente di Visibilia si è sparato un colpo in testa con una pistola ...

Milano, morto suicida Luca Ruffino, era presidente di Visibilia Editore Open

Camerota, dolore ai funerali di Gerardo Di Maio: "La morte di Gerardo cambierà molto nella vita di questo paese" ...Sabato l'ultima chiamata alla compagna, in quel momento in vacanza. Il tono rassegnato, quasi esausto. La donna avverte il figlio che chiama il papà molte volte, senza ...