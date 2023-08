Morto il regista William Friedkin | ha firmato “L’esorcista” e “Il braccio violento della legge”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il suo nome è legato a Il– con cui ha anche vinto 5 premio Oscar – e a, film cult che ha attraversato i decenni ed è immortale nell’immaginario di tutto il mondo. Ila Los Angeles: aveva 87 anni. Nato nel 1935 a Chicago, di origini ebraiche e di famiglia ucraina, il 29 agosto avrebbe compiuto 88 anni. Ad annunciare la scomparsa è stata la moglie, ex produttrice e capo dello studio Sherry Lansing. Sposato quattro volte, la prima moglie fu Jeanne Moreau ma il matrimonio durò soltanto due anni. Il sito americano Hollywood Reporter ricorda come i suoi film, tra cui Il salariopaura del 1977, Vivere e morire a Los Angeles del 1985 e Bug-La ...

... un uomo e unstraordinario, uno di quegli incontri che si fanno poche volte nella vita e ... In fondo è bello sapere che èlasciandoci un ultimo regalo, con cui come al solito avrà cercato ...... un uomo e unstraordinario, uno di quegli incontri che si fanno poche volte nella vita e ... In fondo è bello sapere che èlasciandoci un ultimo regalo, con cui come al solito avrà cercato ...William Friedkin, ilpremio Oscar per Il braccio violento della legge ( The French Connection ) nel 1972 e soprattutto autore della pellicola cult L'esorcis t a , èlunedì. Aveva 87 anni. Ad annunciare la ...

È morto William Friedkin, il regista de 'L'Esorcista' aveva 87 anni Adnkronos

È morto oggi a Los Angeles William Friedkin, regista che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection e ha ottenuto una nomination per L’Esorcista. Ad annunciare la scomparsa è stata la ...Esponente della Nuova Hollywood, Friedkin è considerato un innovatore del poliziesco e dell'horror. Per questa sua caratteristica fu soprannominato il regista del Male.