Morte di Luca Ruffino | la procura indaga per istigazione al suicidio

Forte ribasso per Visibilia Editore , che passa di mano in perdita del 12,00%. A pesare sulle azioni contribuisce la scomparsa prematura del presidenteGiuseppe Reale Ruffino. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visibilia Editore , che fa peggio ...La procura di Milano indaga per il reato di istigazione al suicidio in merito alladiRuffino, presidente di Visibilia Editore che si è ucciso nella notte tra sabato e domenica, sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Un atto necessario,...

Morte Luca Ruffino, la telefonata, poi lo sparo in casa. Il suicidio a Milano del presidente di Visibilia editore Corriere Milano

Una triste vicenda si è verificata a Milano, dove il manager di 60 anni Luca Ruffino, noto per la sua carriera e il suo coinvolgimento ...