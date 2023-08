Moratti | «Lukaku? Delusissimo | meglio via uno così! Lo scudetto…»

(Di lunedì 7 agosto 2023)torna sulla questionema anche sugli obiettivi dell’Inter targata Inzaghi. L’ex presidente nerazzurro non usa mezzi termini per definire l’atteggiamento del belga e rimpiange un altro attaccante. Di seguito le sue dichiarazioni a notizie.com DELUSIONE – Massimonon ha per nulla apprezzato la partenza di Edin Dzeko ma soprattutto la fuga di Romelu: «Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto.? Sì sì, lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente, quello che ha fatto, prima promesso, ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimastodal suo ...

