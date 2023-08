Morata si allontana dall’Inter | Simeone decisivo per l’Atletico Madrid

(Di lunedì 7 agosto 2023)è uno dei giocatori preferiti da Simone Inzaghi per quanto riguarda l’attacco, nonostante il forte interesse della società nei confronti di Balogun.in favore del. RINNOVO VICINO –ha offerto un rinnovo di contratto ad Alvaro, nonostante l’attuale contratto (da poco rinnovato) fino al 2026. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lo spagnolo dopo aver parlato con, potrebbe decidere di restare alrinnovando ulteriormente il suo contratto. Fonte: Fabrizio Romano Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Per il ruolo di secondo sianche il brasiliano Bento Matheus Krepski, dichiarato ... che preferirebbe un profilo più esperto comeo Taremi. Sullo sfondo resta Beto dell'Udinese, che ...Nelle ultime ore, invece, la situazione è cambiata e ora per Alvarola possibilità di restare in forza all'Atletico Madrid è ancora più concreta, mentre siquella di rivederlo ...... il 'sogno' rimane Alvaro, mentre si affacciano le ipotesi Dries Mertens e Marko Arnautovic. Il baby Marcos Leonardo, del Santos, si. In attesa di eventuali nuovi arrivi, la Roma ...

Calciomercato - Alvaro Morata allontana la Roma: "Non è un ... Eurosport IT

Dopo aver chiuso l'acquisto di Sommer, l'Inter sceglie l'attaccante: il favorito resta Balogun. La Juve è sempre più vicina a Lukaku, in dirittura d'arrivo lo scambio con Vlahovic ...In attesa di eventuali nuovi arrivi, la Roma affronta un altro esame. La probabile formazione giallorossa: ROMA - (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola ...