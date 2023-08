Morata si allontana dall'Inter | l'Atletico gli offre il rinnovo

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'Madrid ha offerto un nuovo contratto ad Alvaro: ora per l'attaccante spagnolo ex Juve è concreta la possibilità...

SIMEONE LO VUOLE -, uno degli obiettivi dell'Inter in attacco , ma anche di Roma e Juve , aveva rinnovato fino al 2026 ma può prolungare per un altro anno: ora dovrebbe restare all'Atletico, ...Per il ruolo di secondo sianche il brasiliano Bento Matheus Krepski, dichiarato ... che preferirebbe un profilo più esperto comeo Taremi. Sullo sfondo resta Beto dell'Udinese, che ...Nelle ultime ore, invece, la situazione è cambiata e ora per Alvarola possibilità di restare in forza all'Atletico Madrid è ancora più concreta, mentre siquella di rivederlo ...

Mercato Roma, Morata si allontana L’attaccante può rinnovare Calcio in Pillole

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione e molti club italiani sono ancora in costruzione. Una di queste è sicuramente la Roma, che in questo ultimo mese di mercato cerca le soluzioni miglior ...La Roma è sempre più lontana da Morata: l'obiettivo primario di questo calciomercato avrebbe in mano una proposta di rinnovo dall'Atletico Madrid ...