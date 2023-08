Montevergine | nuove iniziative per l’Anno giubilare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono gli appuntamenti delVerginiano dell’Abbazia di. Ecco gli eventi religiosi e culturali in programma dal 12 al 15 agosto 2023. 12 agosto: ore 18.30 al Chiostro cinquecentesco il concerto pianistico per Mamma Schiavona di M. Luis Di Gennaro *Per la salita al Santuario è possibile utilizzare la funicolare fino alle ore 19. Per la discesa è previsto il servizio navetta. 13 agosto: ore 10.30 messa solenne presieduta dall’Abate di, Riccardo Luca Guariglia DIRETTA TV RAI 1 14 agosto: ore 19.00 veglia di preghiera mariana Maria icona sinodale ” Cammina con noi” promossa dal RnS della Campania 15 agosto: ore 10.30 messa solenne presieduta da Mons. Massimiliano Palinuro Vicario, apostolico di Instanbul e Amm.re Apostolico dell’esarcato ...