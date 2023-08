Monte Rosa | caduta cordata di alpinisti sul Polluce | soccorsi in azione

(Di lunedì 7 agosto 2023) E’stata segnalata questa mattina al soccorso alpino valdostano, ladi unasul, in zona. Al momento è impossibile verificare la gravità dell’incidente perché il vento forte impedisce l’avvicinamento in elicottero. Un gruppo è stato lasciato a 4mila metri di quota da Air Zermatt (grazie alla possibilità di utilizzare il gancio baricentrico per posare a terra l’equipaggio) e un’altra squadra è partita da 3mila metri di altitudine. Grazie al supporto di Air Zermatt sono state portate a 4000 metri delle squadre di soccorritori che procedono via terra, mentre un gruppo di tecnici del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della guardia di finanza è stato posato a 3000 metri. Al momento le squadre sono in fase di avvicinamento. *notizia in aggiornamento

commenta Incidente sul massiccio del Monte Rosa dove una cordata di alpinisti è caduta mentre scalava il Polluce, in val D'Ayas. Subito è scattato l'allarme e si sono messi in moto i soccorsi. A causa del forte vento in quota, l'elicottero del Soccorso alpino valdostano ha avuto difficoltà nell'avvicinamento.

