Montagna | precipita sul Duranno dopo malore | morto escursionista

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 52 anni èto dal sentiero 'Osvaldo Zandonella' (Belluno) sulla Spalla dela causa di un, perdendo la vita. I fatti risalgono a questa mattina alle 11.20, quando la centrale del 118 è stata contattata da unche ha segnalato che il suo compagno –aver lamentato unal torace – si era piegato su se stesso cadendo fuori dal sentiero, sparendo alla vista dell'amico. Risaliti alle coordinate, sul posto è volato l'elicottero del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia) di Pieve di Cadore che ha subito visto il compagno fare segnali sulla verticale del punto in cui l'amico erato. Scendendo una quarantina di metri, l'equipaggio ha individuato il corpo senza vita dell'uomo. Ai ...

