Monica Setta festeggia il compleanno in Puglia | tutti gli invitati al party

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Centinaia di rose colombiane rosso porpora, candelieri dorati su tovaglie di lino candido, sottopiatti d'argento e fontane di fuochi d'artificio ieri sera al Melograno di Monopoli nel cuore dellaper ildella conduttrice Raiche ha chiamato a raccolta 80 amici cari in una cornice naturalisticamente unica: l'alto Salento e il mare di Capitolo. Aperitivo sotto la pioggia e poi cena place' nella grande sala bianca - volte affrescate e camini accesi con decine di candele- abbellita dalle decorazioni del mitico Michele Zaurino. Lo chef Cosimo Amico ha preparato per gli ospiti della conduttrice di uno mattina in famiglia, di Generazione z e Donne al bivio, gazpacho di datterino rosso con insalata di triglia grigliata e cipolla rossa in agrodolce, risotto allo scorfano con cedro candito e ...