Mondiali Glasgow 2023 | ciclismo su strada | percorso cronometro donne Elite

(Di lunedì 7 agosto 2023) Giovedì 10 agostova in scena la prova adella categoriadelsuaidi. Ilè lungo 36.2 chilometri con partenza ed arrivo posti a Stirling. I primi 23 chilometri sono pianeggianti, mentre negli ultimi 13 sono presenti quattro piccoli strappi dove l’atleta che ne avrà di più potrà fare la differenza. A 13 chilometri dal traguardo vi è il primo (400 metri al 4.7%), seguito ai meno 8 dal secondo (400 metri al 4.3%). Lo strappo di Touch Road (600 metri al 3.6%) viene affrontato a 4.5 chilometri dal traguardo, posto alla fine dello strappo più duro, che porta allo Stirling Castle (800 metri al 5.4%). Dal punto di vista planimetrico si può dividere in due, con la prima ...

Con una nota significativa: la prima "uscita" dei ciclisti vaticani è stata il 19 giugno 2020 per accompagnare Tiziano Monti presente aidicon la sua Handbike nella "staffetta ...Mattinata amara per il Ciclismo su strada per la nostra bandiera azzurra aidi. L'unica atleta rimasta ai sedicesimi di finale, Miriam Vece, alla fine ha dovuto capitolare nella prova di velocità in cui è uscita sconfitta dal confronto Kelsey Mitchell, ...E' tempo di festa per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che oltre ad applaudire la prova della propria atleta Eleonora La Bella aisu strada anella prova Donne Juniores in maglia azzurra, può brindare al successo odierno in Friuli Venezia Giulia. Oggi nel ventottesimo Giro della Provincia di Pordenone per Donne ...

Mondiali Ciclismo Glasgow - Scena surreale durante la corsa in Scozia! I ciclisti si fermano a causa di una protesta Eurosport IT

L'Italia del Ct Daniele Bennati ha archiviato la prova in linea dei Mondiali di ciclismo di Glasgow senza medaglie, ma con la soddisfazione di una corsa ben interpretata e vissuta da protagonisti nono ...Titoli di coda per la stagione di Mathieu van der Poel. L'asso olandese, ieri vincitore della prova linea su strada elite dei Mondiali di Glasgow (Scozia), ha deciso di far calare il sipario sulla sua ...