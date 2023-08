Mondiali femminili | calpesta l’avversaria e il Var non la perdona | follia James | VIDEO

(Di lunedì 7 agosto 2023) Episodio incredibile capitato durante Inghilterra-Nigeria, partita valida per i quarti di finale dei2023. Con appena 5 minuti da giocare dei tempi regolamentari, Lauren, esterno di centrocampo della nazionale inglese, ha perso letteralmente la testa beccandosi un cartellino rosso diventato ben presto virale. La calciatrice inglese, rialzandosi da terra dopo un contrasto conAlozie, ha ben pensato dirla. Un pestone non grave, vista anche la reazione delapparsa più stupita di quanto accaduto che dolorante, ma che comunque le è valso il cartellino rosso dopo la revisione al Var. Nonostante abbiano giocato in 10 da quel momento fino ai calci di rigore, le compagne dell’Inghilterra sono riuscite a imporsi dal dischetto e a ...

L'Australia ha battuto 2 - 0 (1 - 0) la Danimarca a Sydney e si è qualificata ai quarti deidi calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Foord (29') e nel secondo da Raso (25'). Le Matildas affronteranno la vincente tra ...L' Australia raggiunge i quarti di finale deirifilando un netto 2 - 0 alla Danimarca , entrando quindi nelle prime 8 del Mondo. Dopo 29 minuti del primo tempo, dopo un dominio di gioco e di idee, passano le australiane con il ...BRISBANE (AUSTRALIA) - L' Inghilterra accede ai quarti di finale del Mondiale, non senza fatica, battendo una buona Nigeria che ha trascinato le inglesi fino ai calci di rigore ...

Al Mondiale femminile di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda è già stato superato il record assoluto di presenze di pubblico, con 1.367.037 spettatori totali registrati finora, quando non son ...Un mondiale da record, quello in Australia e Nuova Zelanda. Per la prima volta nella storia del calcio femminile è stato superato il numero massimo di presenze di pubblico mai registrato: ...