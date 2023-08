Mondiali Femminili 2023 | l’Australia passa sulla Danimarca per 2-0

(Di lunedì 7 agosto 2023)raggiunge i quarti di finale deirifilando un netto 2-0 alla, entrando quindi nelle prime 8 del Mondo. Dopo 29 minuti del primo tempo, dopo un dominio di gioco e di idee,no le australiane con il go di Foord che sancisce il vantaggio australiano. Lanon riesce a reagire e cade in balia dei colpi delle giocatrici australiane. Il secondo tempo inizia com’è terminata la prima frazione di gioco.incapace di reagire, mentre Australia pronta ad approfittare in contropiede per chiudere il colpo che metterebbe al tappetto la nazionale danese. Il 2-0 arriva con una rete di Raso che mette definitivamente in ghiaccio la partita e blinda la qualificazione ai quarti di finale.attende la ...

BRISBANE (AUSTRALIA) - L' Inghilterra accede ai quarti di finale del Mondiale, non senza fatica, battendo una buona Nigeria che ha trascinato le inglesi fino ai calci di rigore ...... espulsa nel finale del match contro la Nigeria (sul risultato di 0 - 0) valido per gli ottavi di finale deie andato in scena al 'Brisbane Stadium'. Alla fine le britanniche l'...La conquista dell'approdo ai quarti di finale, ma che fatica. A Brisbane, in Australia, le campionesse d'Europa hanno battuto solo ai calci di rigore la Nigeria, giocando dall'87' in dieci per l'...

Breve storia dei Mondiali di calcio femminili Il Post

Al Lang Park di Brisbane (Australia), Inghilterra e Nigeria si sono affrontate negli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Nella partita diretta dalla signora Melissa Borjas di Hondu ...Australia vs Danimarca, tutto relativamente facile per la squadra padrona di casa che arriva ai quarti di finale anche senza la sua migliore attaccante ...