Mondiali femminili 2023 | Inghilterra ai quarti col brivido | battuta la Nigeria ai rigori

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ha rischiato grosso, ma alla fine è riuscita a rispettare il pronostico della vigilia e approdare aidi finale. Sospiro di sollievo per l’, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per mandare al tappeto lae garantirsi la possibilità di proseguire il proprio cammino ai. Fatali gli errori dal dischetto di Oparanozie e Alozie, mentre il penalty decisivo che è valso il pass per il’ha realizzato Kelly. Al prossimo turno, la formazione inglese se la vedrà contro la vincente dell’ottavo Colombia-Giamaica. CRONACA – Prestazione piuttosto negativa da parte delle campionesse d’Europa, poco incisive in attacco e ingarbugliate in un possesso palla sterile che non ha prodotto gli effetti sperati. Come se non bastasse, ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale deiBRISBANE - Lunedì 7 agosto 2023 , alle ore 09:30 si disputa Inghilterra D - Nigeria D , gara valida per ...Continua la FIFA Women's World Cup , ma senza l'Italia. Infatti, purtroppo la nostra squadra è stata eliminata così come la Germania. Tuttavia icontinuano in Australia e Nuova Zelanda. Se ti trovi all' estero per lavoro o vacanza e non vuoi comunque perderti le diretta in streaming ti consigliamo una soluzione in grado di ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale deiYDNEY - Lunedì 7 agosto 2023 , alle ore 12:30 l' Australia D ospiterà la Danimarca D per gli ottavi di ...

Breve storia dei Mondiali di calcio femminili Il Post

A Brisbane le inglesi, in inferiorità numerica dall'87' per il rosso a James, la spuntano dal dischetto. Ora le Super Falcons incroceranno la vincente di Colombia-Giamaica, nel quarto di finale in pro ...Prima straniera per la Oxygen Roma Basket: si tratta di Dalma Czukor. “Sono molto contenta che il mio primo anno da giocatrice lontana dalla mia nazione, da straniera, sia in ...