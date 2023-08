Mondiali di Ciclismo | per l’Italia è ancora medaglia | Viviani fa bronzo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Glasgow – Nella sua gara Eliaè salito sul podio. Aidia Glasgow l’Azzurro ha conquistato ladi. Frutto di tanta grinta e alta concentrazione in gara. Nell’Eliminazione (così chiamata la gara a cui ha partecipato) ha regalato all’ennesimain competizione. Ieri Elia ha gareggiato nell’Omnium e l’ha timbrata con un segno positivo: “La corsa a punti conclusiva dell’Omnium mi ha dato tanta fiducia. – ha detto come riporta la nota di feder.it – Dopo aver sbagliato praticamente le tre prove precedenti, compresa l’Eliminazione, era importante dare un segno.”. “Abbiamo tempo un anno – sottolinea – per limare le distanze.” E l’obiettivo è Parigi 2024. In volata ...

