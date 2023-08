Mondiali di Atletica | la lista dei convocati | Tamberi e Jacobs guidano gli Azzurri

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma – Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco deiper idia Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco(alto), Marcell(100 e 4×100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km). Tra glianche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di ...

AGI - Sono 80 gli azzurri convocati per i Campionatidileggera di Budapest: nella capitale ungherese dal 19 al 27 agosto saranno presenti i sette campioni olimpici di Tokyo 2020. Il direttore tecnico delle squadre nazional i Antonio ...Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e tutti gli altri campioni olimpici di Tokyo saranno la punta di diamante del team azzurro aidileggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. La lista dei convocati diramata dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, comprende 80 atleti, di cui ...Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per ididi Budapest, l'evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i ...

Mondiali Atletica, Jacobs e Tamberi alla guida dell'Italia a Budapest Tuttosport

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. La spedizione azzurr ...La squadra azzurra è fatta. Oggi il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha annunciato il team che prenderà parte ai Mondiali di atletica di Budapest, ...