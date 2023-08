Mondiali ciclismo su pista | Viviani bronzo nell’eliminazione

L'azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e del canadese Dylan Bibic Elia Viviani vince la medaglia di bronzo nella corsa ad eliminazione ai campionati del mondo disu pista di Glasgow. L'azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e del canadese Dylan Bibic. Il veronese manca il tris iridato in questa specialità, dopo i trionfi nelle ultime ...Elia Viviani vince la medaglia di bronzo nella corsa ad eliminazione ai campionati del mondo disu pista di Glasgow. L'azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e del canadese Dylan Bibic. Il veronese manca il tris iridato in questa specialità, dopo i trionfi nelle ultime ...... anche d'animo, del campione, strappa con orgoglio un oro nell'inseguimento individuale per 54millesimi di secondo - per la cronaca, conquistando il suo sesto titolo iridato - aidi...

(Adnkronos) – Elia Viviani vince la medaglia di bronzo nella corsa ad eliminazione ai campionati del mondo di ciclismo su pista di Glasgow. L’azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e d ...Quella di Viviani è la quarta medaglia per l'Italia della pista dopo l'argento nell'inseguimento a squadre e dopo l'oro e il bronzo di Filippo Ganna e Jonathan Milan nell'inseguimento individuale.