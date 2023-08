Mondiali ciclismo 2023 | programma oggi 7 agosto | italiani in gara | dove vederli in tv

(Di lunedì 7 agosto 2023) Occhi puntati sulla corsa ad eliminazione,Elia Viviani cercherà di difendere il titolo iridato Dopo il leggendario oro di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, l’Italia a caccia di una nuova medaglia aididi Glasgow, i Scozia. Occhi puntati sulla corsa ad eliminazione,Elia Viviani cercherà di difendere il titolo iridato dello scorso anno.SU PISTA 12:30 Velocità Donne Elite – Qualifiche (Miriam Vece)13:21 Velocità Uomini Elite – Semifinali 13:29 Velocità Donne Elite – 1/16 Finale 19:28 Eliminazione Uomini Elite (Elia Viviani)19:55 Finale Sprint uomini20.34 Madison donne (Chiara Consonni/Martina Fidanza) Le gare saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport (12.30-14.45 e 20.30-22.30) poi da Rai2 dalle 17.45 alle 20.30; da ...

Dopo il leggendario oro di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, l'Italia a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow, i Scozia. Occhi puntati sulla corsa ad eliminazione, dove Elia Viviani cercherà di difendere il titolo iridato dello scorso anno.

Ambientalisti cementano le mani all'asfalto ai Mondiali di Ciclismo: la polizia le toglie con lo scalpello Corriere TV

Ai Mondiali 2023 di ciclismo oggi, lunedì 7 agosto, si assegneranno titoli nella BMX freestyle park e nelle prove su pista: a Glasgow, in Scozia, nel complesso saranno 5 gli ori in palio, a cui andran ...Filippo Ganna ha vinto l’oro nell’insegumento ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. L’azzurro ha trionfato riuscendo a battere il britannico Daniel Bigham con soli 54 millesimi di secondo di va ...