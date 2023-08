Mondiali atletica 2023 | Jacobs e Tamberi guidano gli azzurri a Budapest

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. L'evento dal 19 al 27 agosto Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per ididi, l’evento clou della stagione, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco(alto), Marcell(100 e 4×100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km). Tra glianche la ...

(Adnkronos) – Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali di atletica di Budapest, l'evento clou della stagione 2023, in programma ...