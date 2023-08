Mondiale femminile | l' Inghilterra fatica ma vola ai quarti | Nigeria ko

BRISBANE (AUSTRALIA) - L' Inghilterra accede ai quarti di finale del, non senza fatica, battendo una buona Nigeria che ha trascinato le inglesi fino ai calci di rigore ...BRISBANE (AUSTRALIA) - Una follia che poteva costar caro all'Inghilterra quella di Lauren James, espulsa nel finale del match contro la Nigeria (sul risultato di 0 - 0) valido per gli ottavi di finale ...Gli Stati Uniti sono stati eliminati dalla Svezia ai rigori agli ottavi di finale del(5 - 4). Si tratta di una clamorosa sconfitta, subita ai rigori, che ha eliminato le campioni ...

Un mondiale da record, quello in Australia e Nuova Zelanda. Per la prima volta nella storia del calcio femminile è stato superato il numero massimo di presenze di pubblico mai registrato: ...L'Inghilterra ha battuto a Brisbane la Nigeria 4-2 ai calci di rigore, dopo che anche i tempi supplementari erano terminati 0-0, e si è qualificata per i quarti dei Mondiali femminili di calcio in ...