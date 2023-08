Mit | domani tavolo sui trasporti nell' area dello Stretto

(Di lunedì 7 agosto 2023) Con decreto del Ministro Matteo Salvini è stato riattivato iltecnico per i. Una nota informa che la prima riunione è prevista per, martedì 8 agosto, ...

Con decreto del Ministro Matteo Salvini è stato riattivato il tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto. Una nota informa che la prima riunione è prevista per, martedì 8 agosto, alle ore 11.30, all'Università di Messina.

Con decreto del Ministro Matteo Salvini è stato riattivato il tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto. Una nota informa che la prima riunione è prevista per domani, martedì 8 agosto, al ..."Come promesso nei giorni scorsi, già domani, lunedì 7 agosto 2023 ... ascolto delle richieste e delle sensibilità del territorio - conclude Salvini - : il Mit è e sarà sempre la casa dei sindaci".