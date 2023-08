Mirko Brunetti ritrova il rapporto con sua mamma dopo Temptation Island 10 | “Sembrava irrisolvibile ma…”

(Di lunedì 7 agosto 2023)e Perla Vatiero sono stati fra i protagonisti più discussi della decima edizione di. I due,cinque anni di fidanzamento, hanno lasciato il resort Is Morus Relais nel corso della quinta puntata, insieme ai single con cui avevano legato. Da una parte, Perla ha abbandonato il programma insieme al tentatore Igor Zeetti, dall’altraè uscito mano nella mano con la tentatrice Greta Rossetti. Il 26enne e la sua nuova fidanzata hanno dimostrato di fare sul serio, tant’è che li abbiamo visti, ad un mese della fine del programma, addirittura con un tatuaggio ci coppia. In più, Greta ha già presentato il suo nuovo fidanzato alla famiglia e sui social hanno condiviso alcuni scatti insieme. Sebbene entrambi abbiano voltato pagina,ha ...

Il 26enne originario di Rieti,, ha concluso la sua avventura a Temptation Island mettendo fine alla sua relazione con Perla Vatiero , durata 5 anni. Tempation Island,: "Questa esperienza mi ha ...Chi la fa l'aspetti. Greta Rossetti , concorrente di Temptation Island e innamoratissima compagna di, non le ha mandate a dire. Provocata sui social dall'ex del suo ragazzo, Perla Vatiero , la bella tentatrice ha risposto per le rime postando su Instagram una storia al veleno . L'...Temptation Island 2023 fa ancora parlare di sé e un mese dopo l'ultimo falò di confronto, ci sono coppie che sono rimaste insieme e altre che sono scoppiate. Perla Vatiero ehanno interrotto la loro storia, così come Francesca Sorrentino e Manuel Maura . Sui social però non è passato inosservato un video pubblicato da Perla e Francesca in cui le due ...

Mirko Brunetti di Temptation Island: Perché io e Greta abbiamo fatto un tatuaggio insieme Fanpage.it

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati fra i protagonisti più discussi della decima edizione di Temptation Island.La coppia che più ha fatto discutere in quest’ultima edizione di Temptation Island è quella formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Come sappiamo, i due alla fine del programma si sono lasciati ...