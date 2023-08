Mirko Brunetti | perché era assente alla reunion dei fidanzati di Temptation Island

(Di lunedì 7 agosto 2023)spiega per la prima voltaeradeidiL'articolo proviene da Novella 2000.

Botta e risposta sui social tra Perla Vatiero e Greta Rossetti . Il motivo Il video provocatorio pubblicato da Perla e Francesca Sorrentino , che è sembrato a molti una parodia sue la sua nuova fiamma , ha provocato la reazione della tentatrice della decima edizione di Temptation Island . Greta Rossetti contro Perla Vatiero Greta Rossetti si è scagliata sui ...Perla Vatiero edi Temptation Island hanno conquistato il pubblico per le interazioni avvenute dopo il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Perla edopo Temptation: frecciatine e ...Il 26enne originario di Rieti,, ha concluso la sua avventura a Temptation Island mettendo fine alla sua relazione con Perla Vatiero , durata 5 anni. Tempation Island,: "Questa esperienza mi ha ...

Temptation Island 10, Mirko Brunetti svela come mai ha scelto di farsi un tatuaggio con Greta Rossetti poi ... Isa e Chia

Uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island è stato di certo Mirko Brunetti, che in questi giorni ha fatto a lungo discutere il web. Dopo aver dato il via alla sua ...Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island è si dice innamoratissima di Mirko Brunetti. Complice l'ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, i due veleggiano sulle ali di un ...