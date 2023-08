Poiché la lotta al cambiamento climatico non è mai stata così urgente, l'anno scorso la piattaforma è stata ampliata con ilProgram, che sfrutta la rete di distribuzione globale del ...Throughout the school year, the students attend elective classes, and participate in monthly- ...showcase the creativity and innovative thinking of our young leaders and demonstrate the...... del WE for Sustainability Award powered by Cottino SocialCampus per l'imprenditrice ... Le finaliste del Premio GammaDonna 2023 si aggiudicheranno, tra le altre cose, un- ...

Mini Impact con Urban-X sostiene le startup tecnologiche urbane La Sicilia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nel secondo anno dell'Impact Program, Mini sta ancora una volta aumentando l'impatto della piattaforma di startup Urba ...The boss of Shakespeare’s Globe, Neil Constable, says that its ticket sales have fallen since a tax-free shopping scheme for international visitors was ended.