Mini call veloce per assunzioni da GPS sostegno | in ogni provincia ci sarà elenco 1A e 1B di chi ha prodotto domanda | in base al punteggio

(Di lunedì 7 agosto 2023) I docenti inclusi a pieno titolo nelle GPSprima fascia edaggiuntivo valide per l'anno scolastico 2023/24 che non sono stati assunti per scorrimento nella propriapur avendo presentatosenza rinunciare alle sedi, potranno presentarediin altra(o province purché appartenenti ad una stessa regione) dal 9 all'11 agosto. 48 ore di tempo per un nuovo orizzonte professionale. L'articolo .

Vincolo I docenti che presentano domanda per la cosiddetta "caal veloce", saranno vincolati a permanere nella stessa sede per un triennio . Fermo restante che per i docenti di sostegno permane ..."L'obiettivo è che possano essere individuati per ruolo con laveloce fuori provincia", spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. "La situazione è davvero contraddittoria " ...... a determinate condizioni anche allaveloce. Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno 2023/24: se non si ottiene l'incarico si può partecipare alle supplenze La procedura della "veloce" ...

Le domande di partecipazione alla procedura della mini call veloce per ottenere una nomina finalizzata al ruolo su sostegno, in provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle Gps, prenderanno ...Qualora al termine dello scorrimento delle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo vi siano ancora vacanti e disponibili, gli stessi saranno attribuiti tramite mini call veloce (o call ...