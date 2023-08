Milena Bertolini lascia la Nazionale | «Troppo ingenua e scontata la ricerca di un capro espiatorio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 agosto 2023)ha anticipato la decisione già presa dalla Figc e ha deciso dire ladi calcio femminile. Lo ha fatto con una nota social, come ai social si erano affidate le calciatrici azzurre per il loro sfogo dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. Lascrive: «L’uscita dal Mondiale e la sconfitta sportiva che abbiamo vissuto mi hanno portato a riflessioni che ritengo importante condividere con tutte e tutti voi, proprio partendo da quella posizione di ripiegamento su se stessi che cerca di fare luce nelle ombre che rischiano di insinuarsi dentro di noi, imbruttendo la bellezza dell’esperienza vissuta. Mi sono data il giusto tempo per osservare e ascoltare, non tanto i movimenti esterni e le critiche sommarie che vengono fatte in queste “sventurate” circostanze ...