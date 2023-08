Milan, rebus De Roon: i pro e i contro del suo possibile arrivo in rossonero Pianeta Milan

Milan, settimana importante per le uscite: CDK e Ballo-Touré vicini all'addio, giorni caldi per Krunic. E c'è il rebus Origi Inizia una settimana importante per il mercato in uscita del Milan: secondo ...Cessione più vicina per Nico Dominguez Il centrocampista argentino continua a non voler rinnovare, in più contro l'AZ Alkmaar Thiago Motta ha deciso di togliergli la fascia di capitano del braccio ...