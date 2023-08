Milan | Okafor | “Tra le varie alternative ho puntato subito sui rossoneri”

203 Giorno di presentazione ufficiale per Noahche ha parlato così in conferenza stampa dei suoi primi giorni al. BENVENUTO - 'Ho avuto una sensazione meravigliosa qui. Il mio primo giorno a Milanello è stato una grande emozione . Il ...Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itIlsempre più attivo nel mercato: dopo gli arrivi dei vari Sportiello, Romero, Loftus - Cheek, Pulisic, Reijnders,, Chukwueze e Musah, il club ...Ilaccoglie Noah, l'ultimo arrivato in casa rossonera. Nel corso della presentazione lo svizzero ha svelato alcuni retroscena del suo arrivo. Proprio però durante la sua conferenza stampa di ...

Dopo aver rivoluzionato la squadra con il mercato in entrata, ora il Milan sta lavorando intensamente anche sul fronte cessioni ...Il Milan continua a muoversi sul mercato. Non solo entrate per i rossoneri, al lavoro anche per sfoltire la rosa a disposizione di Pioli ...