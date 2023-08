Milan | Okafor | “Siamo una squadra completa | felice di essere qui”

Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itIlsempre più attivo nel mercato: dopo gli arrivi dei vari Sportiello, Romero, Loftus - Cheek, Pulisic, Reijnders,, Chukwueze e Musah, il club ...Ilaccoglie Noah, l'ultimo arrivato in casa rossonera. Nel corso della presentazione lo svizzero ha svelato alcuni retroscena del suo arrivo. Proprio però durante la sua conferenza stampa di ...Noah, nuovo attaccante delha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Queste le dichiarazioni principali dell'attaccante svizzero: ' Sensazione incredibile, ...

Okafor si presenta: "Il Milan è sempre stato la priorità, non vedo l'ora di giocare a San Siro" La Gazzetta dello Sport

Domani sera in campo Monza e Milan per il trofeo Silvio Berlusconi. Il derby lombardo in ricordo dell'ex presidente: orario e dove vederla ...Dopo aver rivoluzionato la squadra con il mercato in entrata, ora il Milan sta lavorando intensamente anche sul fronte cessioni ...