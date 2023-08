Milan | Okafor si presenta | “Felice di essere qui Mi ha voluto Pioli”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilhato Noah, arrivato nelle scorse settimane dal Salisburgo. L’attaccante ha chiarito in conferenza stampa quali sono state le ragioni ad abbracciare la causa rossonera. Queste le sue parole. Sulla scelta: “Quando mi hannoto le varie opzioni, ho immediatamente deciso di venire qui per la sua incredibile e affascinante storia. L’anno scorso ho affrontato due volte i rossoneri e sono rimasto in contatto con la squadra. Sono felicissimo diin questo club meraviglioso. Ho parlato diverse volte con, al quale sono piaciuto. Quando un mister ti vuole è importante… E quindi eccomi qua. Mi piace la filosofia di questo club. Io sono uno che vuole sempre vincere. Ilè una squadra fortissima. Ringrazio i ...

'Scelto il Milan per la sua storia' Okafor spiega anche perché ha scelto il Milan: ' Ho considerato questo club per la sua storia, che mi ha molto impressionato . Ho deciso di puntare sul Milan, ... il Milan incasserà 3 milioni per il prestito, diritto di riscatto fissato a 22 milioni (più 4 di ... Momento anche di conferenze stampa di presentazione: Okafor oggi, lunedì 7 agosto; mercoledì 9 ...

