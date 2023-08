Milan | Okafor | 'La storia di questo club è impressionante | mi ha convinto quello Su Pioli | Leao e ruolo'

(Di lunedì 7 agosto 2023) Giorno di presentazione ufficiale per Noahche ha parlato così in conferenza stampa dei suoi primi giorni al. BENVENUTO -...

Da lui ilsi aspetta quei gol mai arrivati da Orig e che non potranno più arrivare da Ibra,. Noahè stato presentato ufficialmente oggi ed ha rivelato che ad aiutarlo in questi primi giorni ...'Scelto ilper la sua storia'spiega anche perché ha scelto il: ' Ho considerato questo club per la sua storia, che mi ha molto impressionato . Ho deciso di puntare sul, ...... con tutto il dovuto rispetto, si intende, ma oggi iltecnicamente è per me una squadra da ... Personalmente anche pergiocatore totalmente svalutato 14 milioni inutili. Tutti giocatori ...

Milan, Okafor: "Scudetto Sarà una grande stagione. Impressionato da Leao e Giroud" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le prime parole in rossonero dell'attaccante svizzero in conferenza stampa Noah Okafor si è ufficialmente presentato alla stampa come nuovo giocatore del Milan. L'attaccante svizzero approda in Italia ...La società del Milan ha da poco ufficializzato l'acquisto per l'attacco di Noah Okafor dal Salisburgo: il neo-giocatore rossonero si è presentato all'ambiente direttamente intervenendo ai microfoni ...