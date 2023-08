Milan | Krunic spinge per il trasferimento | ma il Milan alza la cifra

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilchiede 13 milioni per: il centrocampistaper ilal Fenerbahce, ma l’ultima offerta è di 8 milioni Prosegue la trattativa trae Fenerbahce per Rade. Come riferito da Antonio Vitiello, per i rossoneri il calciatore non è in vendita. Per questo per concedere il via libera Furlani vuole incassare unatra i 12 e i 13 milioni di euro e ha così rifiutato l’ultima proposta da 8 milioni che aveva fatto seguito alla prima da 5. Dal canto suostando per il. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

1 Prime prove di veronell'amichevole di domani contro il Monza , con Pioli che manderà in campo l'undici migliore ... 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez 8 Loftus - Cheek, 33, 14 ...titolare non cedibile Perché , per Pioli, è un titolare e dunque non cedibile. Ma - Tonali docet - quello che oggi non è in vendita, domani può diventarlo. Dunque, bisognerà capire cosa ...... i dettagli Il centrocampo delè in continua evoluzione. I rossoneri potrebbero perdere Rade, ma l'assalto al suo sostituto è già pronto. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il nuovo ...

L' Atalanta non si ferma a Gianluca Scamacca e punta a nuovi, ulteriori rinforzi per il reparto avanzato. La società di Antonio Percassi, in particolare, starebbe portando avanti una trattativa per un ...Arrivano importanti aggiornamenti dalla Turchia, e in particolare da Nexus Sports, sul calciomercato Milan in relazione alla vicenda Krunic-Fenerbahce. Il club turco infatti, dopo aver presentato ...