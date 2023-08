Milan | accordo raggiunto con il Werder Brema per Ballo Touré

(Di lunedì 7 agosto 2023)traper la cessione di: per lui unquadriennale, al5 milioni Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato del, in particolare per quanto riguarda la situazione relativa alla cessione di. Il terzino senegalese ha trovato l’col: pronto per lui un contratto quadriennale. La trattativa tra i due club è molto avanzata con i rossoneri che sperano di incassare 5 milioni compresi i bonus. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Calciomercato, Ballo - Touré verso il Werder BremaNelle scorse ore, l'entourage del giocatore classe '97 ha raggiunto uncon i dirigenti del Werder Brema. Un passaggio importante, ma ...2 Fodé Ballo - Touré è pronto a lasciare il, destinazione Bundesliga : il t erzino senegalese corre verso il sì al Werder Brema. I due club sono vicini all', con i tedeschi che hanno rilanciato l'offerta , avvicinandosi ai 4 ...La Renato Curi Folgore Delfino Unnato dalle tre realtà che stanno benissimo insieme. ... da appassionato di calcio a tutti i livelli, non ha mai tenuto nascosta la sua fede per ile tra ...

Charles De Ketelaere verso il sì alla Dea. Nei giorni scorsi Atalanta e Milan hanno trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto del trequartista belga, reduce da una stagione non all'alt ...Il Milan, in vista della partenza di Ballo-Touré, pensa già al suo sostituto. Calafiori in pole position per il ruolo.