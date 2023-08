Migranti | ondata di arrivi estivi | 50mila richiedenti asilo da distribuire tra le regioni Il piano del Viminale

(Di lunedì 7 agosto 2023) Gli sbarchi non si arrestano, in un’estate che viaggia verso quota 100mila. Edevono essere redistribuiti su tutto il territorio nazionale nell’arco di due mesi e mezzo. Questa è infatti la cifra indicata neldi riparto dall’1 luglio al 15 settembre che ilha inviato alle prefetture italiane per trovare in tempo utile i posti. Il sistema di accoglienza è già saturo, scrive Repubblica, con numeri che non si vedevano almeno dal 2018: 6.000 in Lombardia, 4.000 in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio, 3.000 in Veneto, Toscana e Campania fino agli 877 della Basilicata. Le quote sopracitate sono state elaborate sulla base dei criteri dell’estensione territoriale e della popolazione, ma sono state contestate da più di un governatore. Senza contare il problema della ...

stabilendo che nel sistema Sai vanno solo i migranti che hanno ottenuto il permesso di soggiorno. Per far fronte all'ondata di sbarchi estivi, il Viminale ha redatto un piano di redistribuzione dei richiedenti asilo. E dal momento che il governo non ha intenzione di investire in corsi di italiano o formazione per questi migranti, questi ultimi devono essere destinati ai centri di accoglienza (Cas).

