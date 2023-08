Meteo | torna il caldo bollente fino a Ferragosto e oltre

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo una fasepiuttosto movimentata, con molti temporali e un brusco calo termico, gli ultimi aggiornamenti degli esperti confermano che nei prossimi giorni assisteremo al ritorno dell’alta pressione, con tanto sole ein aumento. Durerà? Secondo la tendenzain atto, affermano gli esperti del sito il.it, sarà proprio così. È dunque questo lo scenario che al momento si profila come il più probabile. Si preannuncia quindi un2023, con una nuova fiammata africana dell’anticiclone che ha infuriato in luglio sull’Italia, specialmente al Sud. Attorno asull’Italia, le previsioni In buona sostanza, le previsioni ...