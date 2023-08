Meteo | torna il caldo africano con punte di 38 gradi in città

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo gli ultimi temporali su alcuni angoli d’Italia attesi nella giornata odierna, opera di un ciclone Circe che va allontanandosi dal nostro Paese, ecco che è pronto are sulla scena un redivivo anticiclonee l’Estate è pronta a prendersi una rivincita. Antonio Sanò, fondatore del sito www.IL.it, prevede che l’attore principale di questo radicale cambiamento è l’anticicloneche, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso il mar Mediterraneo. Da sottolineare anche le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di correnti d’aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. Con questo tipo di configurazione ilsi farà sentire in ...

Il fresco e il clima gradevole durerà almeno fino al 10 agosto. Tempo stabile per tutta la settimana e il ritorno del caldo verso Ferragosto, con le temperature massime in aumento nel corso del fine ...Le condizionisaranno ancora più realistiche in relazione alla location dove ci si trova nel ... l'alta pressione, condizionipiù stabili su tutto il Paese. Ma nel brevissimo termine non sono previste ondate di calore. Dopo un weekend all'insegna del maltempo su gran parte d'Italia, ...

E attenzione, queste condizioni meteo-climatiche potrebbero accompagnarci almeno fino a Ferragosto, per una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa ...Firenze, 7 agosto 2023 - Dopo una parentesi autunnale nel bel mezzo della bella stagione, questa settimana l’estate si prenderà la sua rivincita. Sì, perché con l’allontanamento di Circe, che ha porta ...