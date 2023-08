Meteo | “rischio temporali” L' esperto gela gli italiani sul Ferragosto

(Di lunedì 7 agosto 2023) Passato il ciclone 'Circe' che ha segnato lo scorso weekend portando pioggia, neve in quota e, soprattutto, un drastico calo delle temperature, provocando danni alle coltivazioni, in Italia torna il sereno. Il Paese si prepara a vivere una settimana diall'insegna della stabilità e del clima favorevole. "Fino aavremo giornate calde con una leggera crescita delle temperature", dice a LaPresse Sante Laviola del Cnr-Isac, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Le proiezioni confermano dunque quella che il ricercatore del Cnr-Isac definisce "una tendenza". Attenzione proprio a questa parola perché se è vero che ilnon dovrebbe riservare particolari sorprese, lo stesso Laviola rimarca una duplice possibilità: da un lato l'arrivo repentino di "una nuova irruzione di aria calda" simile a ...

Una nuova allerta è stata emessa dal Centro funzionale d'Abruzzo per la giornata di oggi, lunedì 7 agosto. L'avviso parla di criticità ordinaria/allerta gialla per idrogeologico anche a Chieti e nelle ... Allerta gialla su quasi tutta la Puglia, oggi - lunedì 7 agosto - fino alle 20.

