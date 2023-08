Meteo Lombardia | da domani minime in calo | tra 12 e 15 gradi in pianura

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da giovedì 10 le temperature tornano a salire Damartedì 8 agosto 2023 temperatureinin. Nelle zone diil termometro scenderà fino a 12 o 15, mentre le massime, in aumento, raggiungeranno i 27-30. E’ quanto rileva l’Arpa. Il cielo sarà prevalentemente velato per nubi alte da ovest a est, tendenti a divenire estese verso sera. Sono previsti addensamenti irregolari sulle Retiche di confine. Non sono previste precipitazioni. Lo zero termico si troverà intorno a 3.500 metri. I venti insaranno deboli orientali, e da metà pomeriggio tendenti a disporsi da sud su pavese. In montagna, sotto i 1.500 metri, i venti verranno dai quadranti orientali e meridionali, deboli su ...