Messi ' scatena' una folle rissa tra tifosi | pugni e mosse di wrestling!

TEXAS (USA) - Da quando è arrivatol'Inter Miami ha vinto quattro partite di fila. L'impatto dell'argentino sin qui in MLS è stato devastante: 7 gol, con tre doppiette e due magie su punizione , l'ultima realizzata contro Dallas ...C'è un filmato virale in cui il presidente americano Joe Bidenuna crudele sfuriata contro una persona transgender. "Non sarai mai una vera donna", ringhia ... giàa dura prova negli ...'Detenzione degradante', non il pestaggio Una magistratura con lo sconto, eppure sila ... chiedendo la revisione del codice penale affinché i poliziotti non possano esserein detenzione ...

Dallas-Inter Miami, tifoso con maglia Messi scatena una rissa furiosa Tuttosport

Nel post originale di Selvaggia Lucarelli è riportato anche il nome del locale che noi non riteniamo necessario pubblicare perchè non aggiunge elementi utili per la comprensione della vicenda e in qua ...Violenza al Toyota Stadium dopo il match di Coppa di Lega della MLS vinto ai rigori dalla nuova squadra del fuoriclasse argentino che ha siglato una doppietta ...