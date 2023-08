Messi | prima vittoria ai calci di rigori in carriera con la maglia di un club

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lionelvince la suapartita inaidicon ladel: non era mai successo al Barcellona L’Inter Miami di Lionelvince contro Dallas nella Leagues Cup, coppa nazionale della MLS. La curiosità statistica è che ladi Miami, 4-4 nei tempi regolamentari – con doppietta dell’argentino – 3-5 aidi, è lavolta che la Pulce vince una partita ai penalty con ladi un. Era successo con l’Argentina, ma mai con le maglie di Barcellona e PSG. Con ladei blaugrana non gli era mai capitato di arrivare alla lotteria dei. Con i ...

L'esecutivo, nell'ultimo cdmdella pausa estiva, impegna quasi 3 milioni per contrastare il ... Consorzi e imprese di acquacoltura danneggiati che verranno sostenuti con gli aiutisul tavolo ......ancora della finale di Champions League. I bianconeri hanno fatto sapere per vie ufficiose di averlo contattato esclusivamente a luglio, dopo il ritorno al Chelsea. Leosconvolto da se ...Cosa succede ora Dopo Lionel, che sta già facendo vedere lampi della sua classe con la ... E a questo punto potrebbe non essere a disposizione di Luis Enrique per lagiornata della Ligue 1, ...

NBA, LeBron James sugli spalti per la prima americana di Lionel Messi Sky Sport

Riaprono 20 parchi della città che erano stati chiusi dopo la tempesta dello scorso 25 luglio, nel frattempo continuano le verifiche sugli alberi ...Non basta la grana Mbappé da risolvere: anche Neymar ha chiesto al PSG di lasciarlo partire in questo calciomercato ...