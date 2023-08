Messi | altra doppietta | Inter Miami avanti in Leagues Cup

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Pulce ancora decisiva con unacontro Dallas. Sono sette gol in quattro partite per l'argentino.

Sono sette le marcature de La Pulce con la nuova squadra, una più bella dell'. Dopo aver portato avanti i suoi con una rete su assist di Jordi Alba,vede la sua squadra subire la rimonta ...

Leo Messi continua a fare la differenza in modo mostruoso con l'Inter Miami. L'argentino ha segnato una doppietta contro Dallas nei quarti di League Cup, il gol del 4-4 è stato splendido.