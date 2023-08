Mertens | annuncio a sorpresa sul futuro | lo ha detto in conferenza

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Driesresta enigmatico sul suo: le parole instampa lasciano aperta ogni possibilità- Bandiera del Napoli, miglior marcatore di tutti i tempi e assoluto uomo del popolo che ha legato indissolubilmente la propria immagine alla città partenopea. Dopo un matrimonio durato 10 anni, Driese il Napoli si sono separati la scorsa estate, con “Ciro”, così soprannominato dai tifosi, che si è accasato al Galatasaray con cui ha poi vinto il campionato turco. Sarà ritiro? SentiteUn’esperienza positiva insomma, che ha ribadito il valore assoluto dell’attaccante di Levanio, a discapito di una carta d’identità non più giovanissima. A 36 anni, però,non si sbilancia per il momento e intende non prendere decisioni affrettate per il ...