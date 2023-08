Mercato Inter | colpo a sorpresa per Ausilio | bruciata la Juventus

(Di lunedì 7 agosto 2023), continuano le grandi manovre per Beppe Marotta e Piero. I nerazzurri, infatti, a pochi giorni dall’inizio del campionato, hanno ancora bisogno di innesti ed in tal senso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Operazione in prestito Dovete chiederlo all'. Inzaghi il rinnovo l'ha già fatto lui nel ...rimanenti Calciomercato Chi ha speso di più in Serie A La Roma ferma a 0 Ultime settimane di, ...Tinti ha parlato anche di. L'segue il portiere della Sampdoria, Audero, che pure è rappresentato dall'agente di Inzaghi. Tinti lo definisce più di una semplice idea. "Audero E' più di ...L'molto attiva sul: Sommer è arrivato, per Audero ci siamo e Inzaghi riceve un altro 'regalo'Dopo aver chiuso per Sommer, che oggi ha sostenuto le visite mediche e per il quale si attende ...

Mercato Inter, GdS svela: “Proposti questi due svincolati in sede” fcinter1908

Ci sono dinamiche a mercato aperto che rischiano di mandare all’aria in un attimo strategie messe a punto in settimane, se non mesi, di intensa pianificazione. L’Inter, ad esempio, sapeva dopo ...Il tema del nuovo portiere dell 'Inter, dopo l'addio di Onana e di Handanovic, è diventato a tutti gli effetti un tormentone di mercato e l'inseguimento a Yann Sommer si è rivelato a conti fatti più c ...