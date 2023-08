Memorandum Ue-Tunisia | Miccio Emergency | “Accordo vergognoso Non porterà a nulla | l’abbiamo già visto con la Libia e la Turchia”

(Di lunedì 7 agosto 2023) “È un, abbiamocon lae con lache questi accordi non portano a, sono solo dei ricatti a cui l’Italia e l’Unione Europea ha scelto di soggiacere rendendosi responsabili di ulteriori violazioni di diritti umani”. La presidente diRossellausa queste parole per commentare ilUe-siglato quattro giorni fa e considerato come “un modello per costruire nuove relazioni con i vicini del Nordafrica” dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. “Ci preoccupa molto che nell’non si parli minimamente del rispetto dei diritti umani, in particolare dei migranti africani non tunisini, creando così un doppio standard tunisini e ...

Anche perché, il paragrafo delcon laera stato comunque inserito nel capitolo sulle relazioni esterne e per questo, a Consiglio concluso, Meloni aveva affermato che "la svolta ...La postura della premier italiana Giorgia Meloni durante la firma del "d'intesa" tra l'Unione Europea e ladice molto su quanto quell'accordo fosse voluto dall'attuale governo di ...Tutto questo per arrivare alUE -sulla falsariga delItalia - Libia a firma Minniti del 2017. La UE ha messo nel piatto 105 milioni per la gestione dei migranti e 150 ...

Memorandum Tunisia-UE, i 5 pilastri fondamentali dell'intesa firmata a Tunisi RaiNews

La ministra della Giustizia è la candidata-leader del partito liberale VVD in vista del voto di novembre. Atea, nata ad Ankara 46 anni fa, sarebbe la prima ...Qual è il prezzo per non vedere l’orrore 900 milioni di euro. E’ quanto l’Unione Europea intende sborsare all’autocrate tunisino, Kais Saied, per fare il lavoro sporco, i respingimenti in mare o nel ...