Mauro | «Il Napoli potrebbe vincere di nuovo con Osimhen | ma senza sarebbe dura»

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Massimo. Viene da un infarto, ma dice di stare bene. Parla della Juventus e della Serie A che sta per iniziare. Al netto del mercato, che chiuderà il primo settembre, chi è la favorita per lo scudetto? «Il, campione in carica, parte in prima fila. Molto, però, dipenderà dal futuro di: con Victor gli azzurriro anche ripetersi,. L’Inter si è rinforzata: Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto, ora vedremo chi arriverà come centravanti. Il Milan ha cambiato parecchio e a Pioli va lasciato il tempo di creare un gioco che sfrutti al massimo le caratteristiche di tutti i talenti acquistati. Mi intriga l’Atalanta, che si è rinforzata in porta con Carnesecchi e in attacco con ...

Agli atti dell'indagine c'è per esempio che alla3 Sud 350 mila card non erano state ...Ferrara, ex direttore di Soresa avrebbe riferito ai pm di aver tentato di mettere in guardia la ...... prodotte e arrangiate daPagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. Le ... hanno poco più di vent'anni sono di Nola in Campania, ma hanno sempre viaggiato fra, Milano e ...La lista è corposa e le idee ci sono, quindi ilsembra aver mantenuto il lavoro di ... Mentre il nuovo ds,Meluso, si inserisce, tutto sembra convergere verso De Laurentiis. LA FORZATURA Ma ...

Mauro sul Napoli: ''Senza Osimhen sarebbe dura ripetersi per lo ... AreaNapoli.it

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Napoli, parla della corsa scudetto in vista della prossima stagione: "Il ...Il Napoli sta programmando il futuro cercando di respingere le ricchissime offerte per Victor Osimhen. A tal proposito Massimo Mauro ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Favorite per lo scudetto Il ...