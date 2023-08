Matteo Piantedosi | Dossieraggi | attività di destabilizzazione inaccettabile Faremo controlli più severi

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il ministro dell'Interno, al Corriere della Sera: "Il presunto tentativo di indebolire sul nascere il governo Meloni ricorrendo alo non è andato a buon fine, ma il mancato raggiungimento dell'obiettivo non attenua la gravità dei fatti, laddove vengano confermati"

Così il ministro dell'Internoal Corriere della Sera, ancora in merito alla rivendicazione d'innocenza a nome dei condannati per la strage di Bologna da parte di Marcello De Angelis ...Il ministrointerviene sui due temi caldi di questi giorni. Lo fa dalle colonne del Corriere della Sera. In merito alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Marcello De Angelis sulla ...: 'Matrice neofascista Strage di Bologna è già accertata' Sul punto è intervenuto il ministro dell'Interno,. Intervistato dal Corriere della Sera , ha ricordato di aver ...

Ognuno di noi ha una storia pluridecennale che parla da sé". Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Corriere della Sera, ancora in merito alla rivendicazione d’innocenza a nome dei ...Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interviene sulle polemiche scoppiate dopo alcune affermazioni di Marcello De Angelis sulla ...