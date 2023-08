Masters 1000 Toronto | alle 9 in chiaro il match del giorno

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non soltanto il grande tennis femminile da Canada con il WTAdi Montreal. Da martedì 8 agosto, su SuperTennis sarà trasmessa in, gratis e per tutti, la partita più bella e interessante del ...

Da martedì 8 agosto, su SuperTennis sarà trasmessa in chiaro, gratis e per tutti, la partita più bella e interessante del "National Bank Open" di Toronto, quinto ATPstagionale. Si ...Prende il via oggi, lunedì 7 agosto, il primo turno deldi Toronto 2023. Subito tre gli italiani in campo: Lorenzo Musetti, che alle 17 italiane apre il programma sul Grandstand contro Nishioka, Matteo Berrettini che sul Centrale avrà come ...In Canada ottime notizie per Matteo Arnaldi che si è garantito il pass per ildi Toronto. L'azzurro, apparso ancora in ottima forma, ha regolato con un doppio 6 - 4 il croato Pecotic ed ...

Toronto, si comincia con Musetti e Berrettini. In campo anche Arnaldi nella notte La Gazzetta dello Sport

Non soltanto il grande tennis femminile da Canada con il WTA 1000 di Montreal. Da martedì 8 agosto, su SuperTennis sarà trasmessa in chiaro, gratis ...Il sanremese completa l'opera rispettando i favori del pronostico: affronterà la wild card locale Vasek Pospisil al debutto nel main draw ...